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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Оренбургу"

ОРЕНБУРГ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 мая, в 27-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях уступили ФК "Оренбург" - 1:2, сообщает сайт самарского клуба.

На 24 минуте встречи главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра VAR усмотрел игру рукой со стороны Юрия Горшкова и назначил пенальти, который реализовал Матиас Перес — 1:0.

На 53 минуте Николай Рассказов перехватил передачу на своей половине поля, прошел вперед и нашел пасом у штрафной Амара Рахмановича, который сравнял счет — 1:1.

На 67 минуте навес в штрафную замкнул капитан "Оренбурга" Дмитрий Воробьев — 2:1.

В концовке "Крылья" организовали давление на ворота соперника, но в голы оно не вылилось.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут "Ахмат. Игра состоится в пятницу, 10 мая, в 17:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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