"Крылья Советов" уступили "Оренбургу"

В субботу, 4 мая, в 27-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях уступили ФК "Оренбург" - 1:2, сообщает сайт самарского клуба.

На 24 минуте встречи главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра VAR усмотрел игру рукой со стороны Юрия Горшкова и назначил пенальти, который реализовал Матиас Перес — 1:0.

На 53 минуте Николай Рассказов перехватил передачу на своей половине поля, прошел вперед и нашел пасом у штрафной Амара Рахмановича, который сравнял счет — 1:1.

На 67 минуте навес в штрафную замкнул капитан "Оренбурга" Дмитрий Воробьев — 2:1.

В концовке "Крылья" организовали давление на ворота соперника, но в голы оно не вылилось.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут "Ахмат. Игра состоится в пятницу, 10 мая, в 17:00.