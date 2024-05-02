В Самаре дошло до суда дело о гибели семи человек из-за ЧП на производстве

В Самарской области отправили в суд уголовное дело механика цеха, которого обвиняли в нарушении правил безопасности, приведшем к гибели людей. Об этом сообщает региональное СУ СК.
7 июля 2023 г. на территории завода в Чапаевске произошло ЧП во время ремонтных работ. В результате погибли семь человек, в том числе обвиняемый, еще один человек пострадал. По версии следствия, к трагедии привело нарушение правил безопасности, допущенное механиком цеха, который отвечал за подготовку и проведение сварки.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎