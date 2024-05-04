Офицера отправили в колонию-поселение за смерть 5 человек

Продолжаются судебные разбирательства по делу армейского офицера Романа Х., уже признанного виновным в смерти пяти человек в ДТП (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

ДТП, виновником которого стал младший офицер одной из самарских воинских частей Роман Х., произошло 2 августа 2020 г. в Безенчукском районе. По предварительным данным, которые тогда были обнародованы пресс-службой ГУ МВД по Самарской области, на трассе "Самара-Волгоград" вблизи поселка Звезда произошло столкновение автомобилей BMW и Lada Vesta. В результате скончались пассажир BMW, водитель отечественной легковушки и три его пассажира, среди которых дети 10-ти и 5-ти лет. Водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в судебных инстанциях, при расследовании выяснилось, что иномаркой управлял Роман Х., который потом и стал обвиняемым. В машине с ним ехал его подчиненный военнослужащий.

По окончании следствия, в августе 2022 г., уголовное дело в отношении офицера поступило в Самарский гарнизонный военный суд. Процесс, который длился несколько месяцев, закончился обвинительным приговором. Суд посчитал установленным, что Роман Х. превысил разрешенную на этом участке дороги скорость (90 км/ч) и выехал на полосу встречного движения.

8 февраля 2023 г. суд приговорил офицера к пяти годам заключения в колонии-поселении с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд частично удовлетворил гражданские иски пяти потерпевших в общей сложности на 7 млн рублей.

Сам подсудимый свою вину не признал. Во время дачи показаний в суде он говорил, что незадолго до ДТП он разогнал автомобиль до скорости около 100 км/ч, но на встречную полосу не выезжал. Якобы это Lada сблизившись с ним на расстояние 10-15 метров резко выехала на его полосу.

Вынесенный гарнизонным судом приговор был обжалован адвокатом офицера. Однако Центральный окружной военный суд 25 декабря 2023 г. оставил приговор суда первой инстанции без изменения и он вступил в законную силу.

Затем защитник осужденного офицера подал кассационную жалобу на вступивший в силу приговор в Кассационный военный суд, куда она поступила 15 марта этого года. Данная жалоба принята к производству, заседание по ее рассмотрению назначено на 6 мая.