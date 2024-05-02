При пожаре на ул. Пензенской в Самаре пострадал мужчина

В среду, 1 мая, в 13:12, начался пожар в доме № 54 на ул. Пензенской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Горели вещи в квартире на площади 3 кв. м. На тушение направили 20 человек, возгорание ликвидировали в 13:28.

Пострадал 27-летний мужчина, и огнеборцы спасли еще одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.