У тольяттинского предпринимателя изъяли контрафактные сигареты на 250 тыс. рублей

В Тольятти правоохранители задержали 49-летнего предпринимателя по подозрению в сбыте немаркированных сигарет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В принадлежащей мужчине торговой точке изъяли более 2 тыс. пачек сигарет без специальной маркировки. Общая стоимость продукции составила 250 тыс. рублей. Предприниматель пояснил, что купил "табачку" через интернет для перепродажи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, хранение, сбыт товаров маркировки в особо крупном размере"). Теперь правоохранители пытаются установить канал поставки контрафакта в регион.