У тольяттинского предпринимателя изъяли контрафактные сигареты на 250 тыс. рублей

В Тольятти правоохранители задержали 49-летнего предпринимателя по подозрению в сбыте немаркированных сигарет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В принадлежащей мужчине торговой точке изъяли более 2 тыс. пачек сигарет без специальной маркировки. Общая стоимость продукции составила 250 тыс. рублей. Предприниматель пояснил, что купил "табачку" через интернет для перепродажи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, хранение, сбыт товаров маркировки в особо крупном размере"). Теперь правоохранители пытаются установить канал поставки контрафакта в регион.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎