"Цыгане увезли на кладбище": в Самарской области мужчину "похитили" за связь с цыганкой

Самарский облсуд должен рассмотреть жалобы на приговор Сызранского районного суда двум представителям сызранского клана цыган Горбатовых. Их задерживала ФСБ в апреле 2023 года за незаконное хранение оружия. Позже в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Про одного из подсудимых известно, что образование он имеет в пять классов. Мужчине 25 лет, он женат и воспитывает пятерых детей. А еще в 2022 году был судим Нижнекамским городским судом за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Под суд также попал его 40-летний отец Владимир Горбатов.

Как следует из приговора, Горбатовы и еще один неустановленный следствием человек из-за личной неприязни лишили свободы знакомого. К жертве подошли и предложили поговорить. А для этого позвали сесть в машину и прокатиться. Таким образом жертву вывезли на местное кладбище, один из "похитителей" ударил "пленника" ногой в поясницу. Горбатов-младший угрожал оружием и запугивал похищенного за предполагаемую любовную связь с его родственницей.

"Далее неустановленное следствием лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел группы, действуя согласованно с Горбатовыми, которые удерживали потерпевшего, по указанию Горбатова-старшего, совершило в отношении потерпевшего действия, унижающие его честь и достоинство, путем мочеиспускания на его одежду, тем самым, достигнув цели преступных действий группы", — указано в опубликованном приговоре суда.

Кроме того, Владимира Горбатова обвинили в том, что он в нарушение закона "Об оружии" приобрел двухствольное ружье, в конструкцию которого внес изменения. А Горбатова-младшего также обвинили в угрозе убийством.

Горбатовы вину в суде признали. Смягчающим наказание обстоятельством стало наличие у обоих малолетних детей. Старшего приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Младшего — к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Сейчас этот приговор обжалует прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики проводили в Сызрани целую спецоперацию, чтоб не допустить похищения родственника помощника депутата, над которым могли поиздеваться за связь с той же цыганкой. Некоторые детали этой истории попали на видео, которое мы публиковали.

Горбатовы уже не раз фигурировали в криминальных сводках. Например, в 2019 г. не менее 25 человек устроили перестрелку в Сызрани на улице Котовского. Сообщалось, что это цыганские кланы Горбатовых и Калмыковых организовали "разборки" из-за денег. Четыре человека получили ранения.

Кроме того, Василия Горбатова в 2021 г. задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. Он был в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере. По версии следствия, занимался телефонными мошенничествами и уводил деньги у пенсионеров. Уголовное дело было возбуждено СУ ОП № 2 УМВД России по Дзержинску Нижегородской области. Нашли Василия Горбатова в частном доме у родных.

А в 2021 г. в Самарской области была создана организация "Национально-культурное объединение цыган в городе Сызрань". Возглавил НКО Майор Владимирович Горбатов. Среди 12 учредителей были восемь человек с фамилией Горбатов. Один из них, Януш, являлся отцом Василия Горбатова.