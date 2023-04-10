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Преступления Происшествия

"Заставили рыть могилу": похитить жителя Сызрани могли из-за цыганки

СЫЗРАНЬ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения человека группой лиц пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья).

"По версии следствия, 28 января 2023 г. в вечернее время суток двое местных жителей, находясь возле дома, расположенного по улице Брянской в городе Сызрань, посадили в салон автомобиля мужчину 1994 года рождения и увезли против его воли", — рассказали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Подозреваемые сейчас задержаны. По данным "Волга Ньюс", похищение могло произойти из-за молодой цыганки. Предполагается, что он мог иметь связь с цыганкой из клана Горбатова, что не понравилось другим. В результате мужчину вывезли на кладбище, заставили рыть могилу, а унижения сняли на видео. Позже видео попало к силовикам. Они провели в Сызрани еще одну спецоперацию, чтоб не допустить похищения мужчины, у которого, предположительно, тоже могла быть связь с этой цыганкой. Спасенный был родственником помощника депутата.

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