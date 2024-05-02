Сотрудника ПВЗ из Самары подозревают в краже мобильников на 280 тыс. рублей

В Самаре в отношении 22-летнего местного жителя возбудили пять уголовных дел о мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.
К правоохранителям обратились из маркетплейса, на складе которого после инвентаризации обнаружили хищение товаров на 280 тыс. рублей. По версии следствия, к преступлению причастен менеджер пункта выдачи заказов (ПВЗ). Предположительно, он под именами известных писателей заказывал смартфоны. Потом он без оплаты забирал эти посылки, указывая для них статус "возвращено на склад". Похищенное парень сдавал в ломбарды.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎