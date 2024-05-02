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Преступления Происшествия

Сотрудника ПВЗ из Самары подозревают в краже мобильников на 280 тыс. рублей

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в отношении 22-летнего местного жителя возбудили пять уголовных дел о мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратились из маркетплейса, на складе которого после инвентаризации обнаружили хищение товаров на 280 тыс. рублей. По версии следствия, к преступлению причастен менеджер пункта выдачи заказов (ПВЗ). Предположительно, он под именами известных писателей заказывал смартфоны. Потом он без оплаты забирал эти посылки, указывая для них статус "возвращено на склад". Похищенное парень сдавал в ломбарды.

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