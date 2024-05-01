Из дома на ул. Свободы в Самаре из-за пожара эвакуировали 25 человек

Во вторник, 30 апреля, в 13:25 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в доме на ул. Свободы, 230 в Кировском районе, сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели электрические счетчики со второго по четвертый этажи во втором подъезде, на площади 1 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 13 человек. Пожар удалось ликвидировать в 13:42.

В региональном управлении МЧС России отметили, что из здания было эвакуировано 25 человек.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.