Активисты "Молодой Гвардии" передали куличи участникам и зрителям форума "Гитары в строю"

Концерт для военных пенсионеров, ветеранов, участников СВО, которые отдыхают и восстанавливают здоровье в санатории "Волга", прошёл в рамках II Международного антифашистского форума "Гитары в строю".

Песня "Красная Армия всех сильней" на китайском звучит почти также энергично и жизнеутверждающе, как и на русском. Молодому эстрадному певцу Ван Хао из Поднебесной подпевает весь зал.

Его соотечественница, оперная певица Дин Яо из Китая исполнила не только русские песни и романсы, но и песни своей родины. Дин Яо собирает полные залы в Москве и выступает на различных фестивалях. Девушка уже неплохо разговаривает по-русски, ведь почти треть своей жизни она провела в России, прониклась еЕ духом и колоритом, изучая и русский язык, и оперное искусство. Песню времён Великой Отечественной войны "Давай закурим, товарищ, по одной" она исполнила на русском и на китайском.

Музыканты и певцы — участники международного антифашистского форума "Гитары в строю" из Китая, Словении и России выступили в самарском санатории, где отдыхают и восстанавливаются ветераны и участники СВО, военные пенсионеры.

Зоя Николаевна — на заслуженном отдыхе, а ее зять только вернулся из зоны СВО, отдыхает и поправляет здоровье. На концерт пришли всем семейством.

"Очень признательна организаторам форума: словно вернулась во времена своей молодости. Когда был Московский фестиваль молодёжи и студентов, мы и наши ровесники из разных стран тоже собирались, пели песни военных лет, они исполняли свои народные песни. Это потрясающе, настоящий подарок", — поделилась самарчанка.

Зрителей концерта антифашистского форума "Гитары в строю" ждал ещё один подарок — Волонтеры Победы и активисты "Молодой гвардии" накануне праздника Пасхи передали ароматные куличи от Самарского БКК.

Волонтер "Единой России" Майя Махлеева только вернулась из Мариуполя, где работала в гуманитарном центре, и своими глазами видела последствия современного нацизма, общалась с людьми, которых это коснулось.

"Певцы и музыканты фестиваля своими талантами, своим участием в антифашистском форуме выражают нам и жителям новых регионов России солидарность. Их позиция доказывает, что не только нам важно выступить против нацизма всем вместе и уничтожить его", — уверена Майя.

Без подарков волонтеры "Единой России" не отпустили и участников концерта — интернациональную артистическую бригаду, которая будет радовать своим творчеством жителей региона ещё несколько дней.