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Суды Происшествия

В Сызрани участника "АУЕ" суд оштрафовал на 300 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30-летний уроженец Армении Малхас Слоян выслушал приговор за активное участие в экстремистском сообществе "Арестантское уголовное единство" ("АУЕ"), деятельность которого запрещена на территории России. об этом сообщает УФСБ по Самарской области

По данным ведомства, совместно с УФСИН было установлено, что Слоян, находясь в местах лишения свободы осуществлял пропаганду деятельности "АУЕ" среди других заключенных, а также искал единомышленников для дальнейшего вовлечения их в деятельность этого преступного сообщества.

В марте 2023 г. на основании материалов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участиве в деятельности экстремистской организации).

Решением Сызранского городского суда Слоян был признан виновным, ему назначили штраф в 300 тыс. рублей.

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