В Сызрани участника "АУЕ" суд оштрафовал на 300 тыс. рублей

30-летний уроженец Армении Малхас Слоян выслушал приговор за активное участие в экстремистском сообществе "Арестантское уголовное единство" ("АУЕ"), деятельность которого запрещена на территории России. об этом сообщает УФСБ по Самарской области
По данным ведомства, совместно с УФСИН было установлено, что Слоян, находясь в местах лишения свободы осуществлял пропаганду деятельности "АУЕ" среди других заключенных, а также искал единомышленников для дальнейшего вовлечения их в деятельность этого преступного сообщества.
В марте 2023 г. на основании материалов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участиве в деятельности экстремистской организации).
Решением Сызранского городского суда Слоян был признан виновным, ему назначили штраф в 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!