Колесо автобуса ЛИАЗ загорелось в селе под Самарой

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Во вторник 30 апреля, примерно в 08:30 загорелось колесо автобуса ЛИАЗ, на конечной остановке в селе Преображенка в Кинельском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.