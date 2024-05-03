Доцент Самарского вуза перевела мошенникам 3 млн рублей

В Самаре жертвой телефонных мошенников стала 69-летняя доцент вуза. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Неизвестный прислал женщине в мессенджере сообщение о том, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Сам же он представился сотрудником одной из силовых структур. По словам "силовика", для спасения денег их нужно было перевести на "безопасный" счет, что самарчанка и сделала. Она отправила злоумышленнику 3 млн рублей. После этого собеседник пропал.