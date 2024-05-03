Доцент Самарского вуза перевела мошенникам 3 млн рублей

В Самаре жертвой телефонных мошенников стала 69-летняя доцент вуза. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Неизвестный прислал женщине в мессенджере сообщение о том, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Сам же он представился сотрудником одной из силовых структур. По словам "силовика", для спасения денег их нужно было перевести на "безопасный" счет, что самарчанка и сделала. Она отправила злоумышленнику 3 млн рублей. После этого собеседник пропал.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎