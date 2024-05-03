Экс-доцента обвиняют в организации "покупных" экзаменов

В Тольятти прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение бывшему доценту одного из вузов по п. "а" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").
По версии следствия, доцент кафедры "Высшая математика и математическое образование" вместе с сообщниками из числа преподавателей, чьи личности не установили, помогала студентам "покупать" зачеты, экзамены и курсовые работы. Через посредника женщине сообщали, о каком предмете идет речь, а она уже договаривалась с конкретными преподавателями о сумме и передавали деньги. Всего за 2020–2023 гг. доцент получила через посредника более 128 тыс. рублей.
Студентов, оплативших отметки без фактической сдачи экзаменов и зачетов, привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток.
Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎