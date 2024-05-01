На Московском шоссе в Самаре произошло ДТП на "встречке"

В среду, 1 мая, на Московском шоссе столкнулись Volkswagen Golf и Mitsubishi Pajero, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации ведомства, в 07:55 напротив дома 15б 20-летний водитель Volkswagen выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с Mitsubishi.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Volkswagen Golf, с тяжелыми травмами он доставлен в одну из городских больниц