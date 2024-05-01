Теплоход "Сергей Кучкин", перевозивший более 200 пассажиров, сел на мель на Волге у Тольятти

В среду, 1 мая, около 16:25 пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполнявший рейс по маршруту Самара - Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза №22 на реке Волга вблизи Тольятти, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что буксиром "Шлюзовой-33" теплоход был снят с мели в 17:00 и направлен к причалу №3 речного вокзала Тольятти. "На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Судно повреждений не получило, пострадавших нет", - подчеркнули в Приволжской транспортной прокуратуре.
Куйбышевская транспортная прокуратура проверяются обстоятельства случившегося.
"Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования", - заключили в ведомстве.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!