В четверг, 2 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошел на ул. Ново-Садовой в районе остановки "ул. Николая Панова" по направлению из города. Одно из колес состава сошло с рельса.

По данным МП "ТТУ", ЧП произошло с трамваем № 20. Причину случившегося еще устанавливают. Движение пока не восстановлено. В направлении "в город" трамваи едут.