В четверг, 2 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщают очевидцы.
Инцидент произошел на ул. Ново-Садовой в районе остановки "ул. Николая Панова" по направлению из города. Одно из колес состава сошло с рельса.
По данным МП "ТТУ", ЧП произошло с трамваем № 20. Причину случившегося еще устанавливают. Движение пока не восстановлено. В направлении "в город" трамваи едут.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!