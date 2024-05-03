Мужчина погиб при пожаре в Сергиевском районе

В четверг, 2 мая, в 9:40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Фрунзе в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 70 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 13 человек, в том числе сельская добровольная пожарная команда.

Возгорание удалось ликвидировать в 10:00.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб 84-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.