В Жигулевске мотоциклист столкнулся с деревом

В среду, 1 мая, в Жигулевске погиб 30-летний водитель мотоцикла AVANTIS, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, собранным сотрудниками ГИБДД, в 00:09 в районе дома № 23 СНТ "Спутник" мотоциклист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на дерево на левой обочине.
"На месте ДТП работала следственно-оперативная группа в полном составе. Сотрудники Госавтоинспекции г. Жигулевска осуществляли регулирование дорожного движения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", — уточняют в полицейском Главке.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!