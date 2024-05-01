В Жигулевске мотоциклист столкнулся с деревом

В среду, 1 мая, в Жигулевске погиб 30-летний водитель мотоцикла AVANTIS, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, собранным сотрудниками ГИБДД, в 00:09 в районе дома № 23 СНТ "Спутник" мотоциклист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на дерево на левой обочине.

"На месте ДТП работала следственно-оперативная группа в полном составе. Сотрудники Госавтоинспекции г. Жигулевска осуществляли регулирование дорожного движения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", — уточняют в полицейском Главке.