На Алтае пострадала самарская семья, перевернувшись на квадроцикле

В Чемальском районе Республики Алтай в результате опрокидывания квадроцикла пострадали туристы из Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

По предварительным данным, 29 апреля на автодороге в районе урочища "Барангол" семья из Самарской области передвигалась на арендованном у местных жителей снегоболотоходе. При этом 46-летние супруги и их 12-летняя дочь, следуя по маршруту в колонне из пяти квадроциклов, заехали на гору. Там управлявший транспортным средством мужчина, поставив коробку передач в нейтральное положение, допустил откат квадроцикла назад, в результате чего произошло его опрокидывание.

В результате происшествия пассажиры снегоболотохода получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие женщина и девочка были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.