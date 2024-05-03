На Алтае пострадала самарская семья, перевернувшись на квадроцикле

В Чемальском районе Республики Алтай в результате опрокидывания квадроцикла пострадали туристы из Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.
По предварительным данным, 29 апреля на автодороге в районе урочища "Барангол" семья из Самарской области передвигалась на арендованном у местных жителей снегоболотоходе. При этом 46-летние супруги и их 12-летняя дочь, следуя по маршруту в колонне из пяти квадроциклов, заехали на гору. Там управлявший транспортным средством мужчина, поставив коробку передач в нейтральное положение, допустил откат квадроцикла назад, в результате чего произошло его опрокидывание.
В результате происшествия пассажиры снегоболотохода получили повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие женщина и девочка были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!