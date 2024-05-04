Инженер установил приложение на телефон и лишился 5,5 млн рублей

В полицию обратился 58-летний житель Красноглинского района Самары, ставший жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина, работающий инженером в финансовой организации, задумался над покупкой акций, чтобы вложить накопленные сбережения и получить дополнительный доход. На одном из сайтов он заполнил заявку на обратный звонок биржевого консультанта. Спустя несколько минут с ним связался неизвестный и рассказал о выгодных предложениях.

Для отслеживания доходности по указанию "консультанта", мужчина установил на свой смартфон приложение и поделился с ним данными для входа. Затем по его совету оформил несколько займов, а на полученные средства вновь купил акции.

Через несколько недель инженер решил посмотреть доходность, но обнаружил, что акции на сумму более 5,5 млн руб. проданы, а деньги выведены на неизвестный ему счет. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в полицию.