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Преступления Происшествия

Инженер установил приложение на телефон и лишился 5,5 млн рублей

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился 58-летний житель Красноглинского района Самары, ставший жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина, работающий инженером в финансовой организации, задумался над покупкой акций, чтобы вложить накопленные сбережения и получить дополнительный доход. На одном из сайтов он заполнил заявку на обратный звонок биржевого консультанта. Спустя несколько минут с ним связался неизвестный и рассказал о выгодных предложениях.

Для отслеживания доходности по указанию "консультанта", мужчина установил на свой смартфон приложение и поделился с ним данными для входа. Затем по его совету оформил несколько займов, а  на полученные средства вновь купил акции.

Через несколько недель инженер решил посмотреть доходность, но обнаружил, что акции на сумму более 5,5 млн руб. проданы, а деньги выведены на неизвестный ему счет. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в полицию.

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