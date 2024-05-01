В Кошкинском районе в ДТП погиб водитель легковушки

В среду, 1 мая, в Кошкинском районе в результате ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, в 07:00 26-летний водитель автомобиля Ваз-2114, двигаясь со стороны с.Тенеево в направлении с.Русская Васильевка, нарушил правила расположение транспортного средства на проезжей части и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель погиб на месте.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!