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В Сызранском районе пройдут соревнования по мотокроссу

СЫЗРАНЬ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 января, в поселке Варламово Сызранского района состоятся соревнования Самарской области по мотокроссу.

Состязания пройдут по адресу ул. Пригородная 1, для участников и зрителей будут установлены указатели. Начало в 11:00. 

Координаты для навигаторов: 53.196242, 48.406781



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