В Сызранском районе пройдут соревнования по мотокроссу

В субботу, 14 января, в поселке Варламово Сызранского района состоятся соревнования Самарской области по мотокроссу.
Состязания пройдут по адресу ул. Пригородная 1, для участников и зрителей будут установлены указатели. Начало в 11:00.
В субботу, 14 января, в поселке Варламово Сызранского района состоятся соревнования Самарской области по мотокроссу.
Состязания пройдут по адресу ул. Пригородная 1, для участников и зрителей будут установлены указатели. Начало в 11:00.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))
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