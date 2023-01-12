В Тольятти пройдет чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль "Жигулевское море"

С 1 по 6 февраля на акватории Жигулевского моря пройдет чемпионат России по сноукайтингу.

Спортсмены будут соревноваться в прохождении марафонских дистанций на ледовой акватории в дисциплинах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска. В эти дни также запланированы соревнования по кайт-фристайлу.

Соревнования пройдут в акватории Куйбышевского водохранилища (р. Волга), на набережной Автозаводского района Тольятти (ул. Спортивная, 23, ресторан NEBO).

Кроме того, 4 и 5 февраля организаторы приглашают на ледовую арену любителей парусного спорта для участия в традиционном XVII марафоне "Жигулевское море". На самой большой ледовой акватории Европы будет дан общий старт для прохождения "лепестковой" дистанции, которая доступна даже начинающим райдерам.

Завершатся соревнования фестивалем "Жигулевское море — "023", в котором могут принять участие все поклонники активного образа жизни. В рамках фестиваля организаторами запланированы зимние забавы для детей и взрослых.