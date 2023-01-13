В Самаре отправили в суд уголовное дело экс-директора салона сотовой связи, которую обвиняют в краже денег клиентки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В конце 2022 г. к правоохранителям обратилась 68-летняя женщина, которая обнаружила, что на ее имя кто-то оформил кредитку и снимает деньги без ее ведома. Как выяснили полицейские, в течение нескольких дней кредитной картой расплачивались в магазинах, аптеках, службах доставки еды, а также снимали наличные и оформляли переводы с другой кредитной карты жертвы.
По записям камер видеонаблюдения в магазинах правоохранители вычислили женщину, которая платила чужой картой. Она оказалась сотрудницей салона сотовой связи, в котором ранее потерпевшая купила телефон в рассрочку.
21-летняя подозреваемая признала вину и рассказала, что до конца ноября 2022 г. работала директором салона сотовой связи. В октябре она воспользовалась данными клиентки, оформила кредитную карту, установила приложение на приобретенном покупательницей телефоне и получила доступ к личному кабинету. Впоследствии подозреваемая с помощью приложения на своем телефоне зашла в чужую учетную запись и перевела с другой кредитки 27 тыс. руб. на вновь оформленную. Часть денег обвиняемая обналичила, остальное потратила на лекарства, одежду, аксессуары и заказ еды. Общий ущерб составил более 38 тыс. рублей.
Девушке предъявили обвинение по пяти эпизодам по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.