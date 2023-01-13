Экс-директор салона сотовой связи из Самары решила обмануть клиентку и пойдет под суд

В Самаре отправили в суд уголовное дело экс-директора салона сотовой связи, которую обвиняют в краже денег клиентки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце 2022 г. к правоохранителям обратилась 68-летняя женщина, которая обнаружила, что на ее имя кто-то оформил кредитку и снимает деньги без ее ведома. Как выяснили полицейские, в течение нескольких дней кредитной картой расплачивались в магазинах, аптеках, службах доставки еды, а также снимали наличные и оформляли переводы с другой кредитной карты жертвы.

По записям камер видеонаблюдения в магазинах правоохранители вычислили женщину, которая платила чужой картой. Она оказалась сотрудницей салона сотовой связи, в котором ранее потерпевшая купила телефон в рассрочку.

21-летняя подозреваемая признала вину и рассказала, что до конца ноября 2022 г. работала директором салона сотовой связи. В октябре она воспользовалась данными клиентки, оформила кредитную карту, установила приложение на приобретенном покупательницей телефоне и получила доступ к личному кабинету. Впоследствии подозреваемая с помощью приложения на своем телефоне зашла в чужую учетную запись и перевела с другой кредитки 27 тыс. руб. на вновь оформленную. Часть денег обвиняемая обналичила, остальное потратила на лекарства, одежду, аксессуары и заказ еды. Общий ущерб составил более 38 тыс. рублей.

Девушке предъявили обвинение по пяти эпизодам по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").