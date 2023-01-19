МТС вошла в топ-10 лучших ИТ-работодателей России

Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России, по версии площадки Хабр Карьера. Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.
Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и ее социальный вклад.
Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.
"МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников еще лучше и интереснее", — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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