В Самарской области будут судить водителя, сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста

Нефтегорская межрайонная прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение водителю, участвовавшему в смертельном ДТП.

Авария произошла 13 августа 2022 г., в ней погиб 12-летний велосипедист. По версии следствия, автомобилист имел возможность остановиться, когда заметил ребенка, ехавшего по правому краю дороги. Однако водитель не снизил своевременно скорость и сбил несовершеннолетнего. В результате велосипедист скончался на месте.

Уголовное дело направили в Нефтегорский районный суд.