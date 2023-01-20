БК "Самара" обыграл "Минск"

Первый этап регулярки Единой Лиги ВТБ "Самара" завершила домашней победой над "Минском" — 78:71. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Уже на первых минутах Владимир Пичкуров и Иван Лазарев порадовали болельщиков данками, а когда тот же Пичкуров еще и попал издали — хозяева чуть оторвались: 11:6 к середине стартового периода. Но гостей это нисколько не смутило: они довольно быстро выровняли ситуацию и завершили четверть в свою пользу — 18:19. Во втором периоде отставание самарцев достигло 5 очков (20:25) — теперь уже они не стали откладывать с ответным рывком, после точных штрафных Ивана Лазарева вернув себе лидерство. Закрепить преимущество помогла серия трехочковых: Кей Си Риверс, Маркос Найт и дважды Джордан Теодор попали издали — за минуту до большого перерыва уже "+11" в активе (44:33).

В третьей четверти продолжил набирать очки Владимир Пичкуров (8 очков за четыре минуты) — теперь уже наша команда, казалось, уверенно держала гостей на двузначной дистанции. Но стоило вхолостую отбегать несколько атак — и минчане тут же сравняли счет: 57:57 за две минуты до конца периода. Впрочем, удачно вошел в игру Никита Зверев, пару раз забивший из-под кольца, раз за разом прорывался к кольцу гостей Маркос Найт — в начале заключительной десятиминутки "Самара" вновь получила 10+ (70:59). И вновь соперник не дрогнул: за три минуты до финальной сирены "МИНСК" подобрался на дистанцию одного броска (70:67). Но Иван Лазарев, Маркос Найт и Юрий Умрихин большего гостям не позволили.

78:71 — победа "Самары".

"Цифры неплохие — но матч получился тяжелый, — подвел итоги главный тренер БК "Самара" Сергей Базаревич.