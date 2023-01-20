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Кино Культура

В "Художественном" представят ретроспективу Джима Джармуша

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 70-летию иконы авторского кино Джима Джармуша в кинотеатре "Художественный" покажут знаковые картины.

В пятницу, 20 января, пройдет показ вестерна "Мертвец", 21 января — драмком "Ночь на земле", 22 января — драмком "Таинственный поезд", 23 числа — криминальный драмком "Вне закона", 24-го — драмком "Более странно, чем в раю", 25 января драмком "Отпуск без конца".

Начало всех киносеансов в 19:00. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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