В "Художественном" представят ретроспективу Джима Джармуша

К 70-летию иконы авторского кино Джима Джармуша в кинотеатре "Художественный" покажут знаковые картины.

В пятницу, 20 января, пройдет показ вестерна "Мертвец", 21 января — драмком "Ночь на земле", 22 января — драмком "Таинственный поезд", 23 числа — криминальный драмком "Вне закона", 24-го — драмком "Более странно, чем в раю", 25 января драмком "Отпуск без конца".

Начало всех киносеансов в 19:00. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.