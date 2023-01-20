Жители Самарской области оформили ипотеку в ВТБ на сумму свыше 11 млрд рублей

В 2022 году ВТБ предоставил клиентам Самарской области более 3,8 тысяч ипотечных кредитов на 11,4 млрд рублей. Каждая четвертая сделка в регионе прошла по программам господдержки. Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 3 млн рублей.

Два последних месяца прошлого года стали рекордными по объемам продаж. За ноябрь–декабрь жители региона оформили свыше 800 ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей. Высокий спрос в этот период связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед новогодними праздниками.

Каждая четвертая ипотечная сделка в 2022 году в регионе прошла по госпрограммам. Объем выдач по ним достиг 3,4 млрд рублей. Более половины льготных сделок пришлась на "Ипотеку с господдержкой-2020". По ней жители губернии оформили в ВТБ 564 займа на общую сумму свыше 1,9 млрд рублей. Еще 420 жителей региона с детьми улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись "семейной" ипотекой, в рамках которой банк предоставил кредитов на 1,4 млрд рублей.

"В прошедшем году на рынке Самарской области сохранялась высокая потребность населения в ипотечных продуктах. Важную роль здесь играют программы государственного субсидирования, позволяющие приобрести жилье на льготных условиях, что является определяющим при покупке недвижимости в новостройках в текущих условиях. Несмотря на растущий спрос на строящееся жилье, кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке по-прежнему составляют значительную долю в наших ипотечных продажах: с готовыми объектами ВТБ в прошлом году провел в регионе порядка 65% сделок. Мы рассчитываем, что в этом году благодаря модернизации госпрограмм и дальнейшей цифровизации ипотечный сегмент продолжит активно развиваться", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.