Столетний планетарий Carl Zeiss заработает в музее "Самара космическая"

Уникальный оптический аппарат Carl Zeiss, способный создавать точную проекцию звездного неба, займет свое место в экспозиции музея "Самара космическая", а позже переместится в самарский Планетарий, когда тот будет построен, сообщает "КП-Самара".

Автором концепции аппарата, который смог бы проецировать в помещении достоверное изображение звездного неба, является германский инженер Оскар фон Миллер. Сам, правда, создать такое устройство он не мог, потому обратился за помощью к специалистам оптической фирмы Carl Zeiss.

Там он нашел единомышленника в лице инженера Вальтера Бауэрсфельда, который вынашивал аналогичную идею. Реализацию проекта серьезно затормозила Первая мировая война, но по ее завершении работы возобновились.

Демонстрация первого планетария Zeiss Mark I (следует различать планетарий как проекционный аппарат и Планетарий как здание) состоялась в стенах завода 21 октября 1923 года. Устройство быстро обрело популярность, и за последующие десятилетия было выпущено более 600 планетариев различных модификаций.

Устройство, оказавшееся в Куйбышеве, уникально тем, что это планетарий модели Zeiss Mark I, то есть самой первой — из серии, запущенной в производство в 1923-м. О его судьбе изданию рассказала Эльза Медведева, много лет возглавлявшая детское научное общество "Алькор".

Как этот раритет оказался в Самаре — история умалчивает. Первое упоминание о нем возникает в 50-е годы, так что вполне возможно, что это трофей Великой Отечественной войны. Тем более что город Йена с заводом Carl Zeiss после войны оказался на территории ГДР.

Далее известно, что планетарий пылился на складе в городском отделе культуры, пока на него не обратила внимание Мария Емельяненко, преподававшая физику и астрономию в пединституте. Мария Тихоновна была также сопредседателем ВАГО (Всесоюзного астрономо-геодезического общества). У Куйбышевского отделения этого общества была даже небольшая "самопальная" обсерватория в Зубчаниновке. С тех времен в поселке до сих пор сохранилась улица Обсерваторная.

Стараниями Марии Емельяненко и ее учеников старый немецкий планетарий наконец стал использоваться в Куйбышеве по назначению. Правда, в результате многочисленных сборок-разборок его купольная часть была утеряна.

"На самом деле точность изображения звездного неба на этом устройстве такова, что какие-то искажения в градусах на плоской поверхности заметит только специалист-астроном. В качестве пособия для обучения и развития аппарат идеально работает при любом потолке", — поясняет Эльза Яковлевна.

Планетарий Zeiss Mark I показывает 4900 звезд, видимых в северном полушарии на широте немецкого городка Йена, где он был создан. Самара располагается всего на 2 с небольшим градуса севернее, так что это и "наше" небо тоже, мы видим у себя над головой те же самые звезды.

За 33 года работы в ЦВР "Поиск" кабинет астрономии оброс немалым количеством экспонатов и пособий, записей лекций и материалов с мероприятий. Ведь сюда приезжали экскурсии школьников не только из Самары и области, но и из других городов.

Поток из соседних городов поубавился, когда для автобусных экскурсий школьников потребовалось по закону сопровождение ГАИ. Потом случилась пандемия… И у Эльзы Яковлевны возникла идея передать уникальный планетарий музею "Самара космическая". Оборудовав там кабинет астрономии. А когда рядом будет возведен полноценный Планетарий, переместить аппарат и экспонаты туда, где им самое место.

"Мы положительно относимся к инициативе Эльзы Яковлевны и, конечно же, готовы принять этот уникальный планетарий", — прокомментировала директор музея "Самара космическая" Елена Кузина.