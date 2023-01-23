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Банк "Открытие" увеличил доходность по вкладу "Надежный" до 9,5% годовых

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" сделал долгосрочным рублевый вклад "Надежный". Теперь его можно открыть на три года под базовую ставку 9,5% годовых.

Фиксация ставки 9,5% годовых позволяет клиентам получать гарантированную высокую доходность по вкладу в течение трех лет независимо от внешних обстоятельств.

Вклад "Надежный" сроком на три года доступен как для новых, так и для действующих клиентов банка. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Клиент может выбрать один из трех вариантов получения процентов — ежемесячно, в начале и в конце срока. Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от выбранного способа. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 9,5% годовых, с ежемесячной выплатой — 8,39%, с выплатой процентов в начале срока — 7,39%.

"Во втором полугодии 2022 года, сразу после окончания весенней лихорадки процентных ставок, вклады на рынке постепенно начали удлиняться. Это логично — большинство из нас при формировании сбережений ориентируется на создание "подушки безопасности", что предполагает размещение средств на достаточно длительный срок. Текущая ситуация на рынке дает банку возможность предложить клиентам максимально выгодные условия сбережений на длинных сроках, включая трехлетний. Поэтому мы вводим новый срок для своего базового вклада "Надежный". Сейчас отличное время, чтобы сбалансировать сбережения по срокам: часть отложить для длительного хранения под высокий процент, что будет давать гарантированную доходность, особенно если ставки по депозитам продолжат снижаться, а часть — оставить в среднесрочных вкладах и на накопительных счетах", — отметила заместитель лидера трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Мария Саенко.

Оформить вклад "Надежный" можно как в офисах "Открытия", так и в дистанционных каналах — мобильном приложении и интернет-банке.

Подробнее ознакомиться с условиями вклада "Надежный" и рассчитать сумму дохода за три года можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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