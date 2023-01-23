16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприниматели теперь могут отправить посылки в другие города через приложение "Стройсервис" капитально отремонтирует дорогу в Волжском районе Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль" В Самарской области повысят безопасность движения на трассе Р-229 на 1 млрд рублей В 2023 г. в Волжском районе капитально отремонтируют мост через Чапаевку

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Минуты — новая валюта: клиенты Tele2 могут обменять их на билеты в кино и кофе

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, начинает 2023 год с новых возможностей и представляет сразу несколько масштабных коллабораций: с медиаплатформой Afisha.ru, сетью "Вкусно — и точка" и другими партнерами. Оператор предлагает клиентам обменять неизрасходованные минуты на билеты в кино, театры, музеи, концерты, выставки и другие культурные события или на чашку кофе.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать сервисы управления трафиком, а минуты становятся настоящей валютой. Клиенты меняют их на фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны, умные колонки, ТВ-приставки, фитнес-тренировки. Теперь минуты можно использовать для скидки на билеты в кино, театр, музей или другое культурное событие.

В компании уверены, что новые опции будут востребованы аудиторией. Afisha.ru — медиаплатформа развлечений с возможностью купить билеты в кино, театры, на концерты и другие громкие события в городах России. Платформу ежемесячно в среднем посещают около 5 млн человек (по данным Mediascope), а мобильным приложением "Афиши" пользуются более 400 тысяч россиян. В нем всегда можно найти актуальную информацию об офлайн- и онлайн-мероприятиях, а также познакомиться с обширной базой фильмов с рецензиями и рейтингами зрителей. Для обмена на ресурсе Afisha.ru доступны номиналы 300 и 500 минут, которые эквивалентны фиксированной скидке 300 и 500 рублей. Воспользоваться предложением абоненты Tele2 могут в разделе "Обмен минут" в личном кабинете на сайте tele2.ru и в приложении оператора. При этом у абонента на экране отобразится промокод, который нужно применить на ресурсе партнера.

Обмен минут на кофе ранее был доступен только жителям столицы. Теперь компания предоставила такую возможность абонентам в других регионах страны — основным партнером акции стала сеть "Вкусно — и точка". Чтобы выпить американо или капучино, клиент использует 200 накопленных минут. Опция доступна в приложении и на сайте Tele2. В обмен на промокод оператора в приложении "Вкусно — и точка" пользователь получит QR-код, который сможет использовать на кассе или в киоске самообслуживания при заказе кофе.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Tele2 превращает минуты в новую валюту и придает выражению "Время — деньги" новые смыслы. Мы вновь создаем тренды на рынке телекома: теперь за минуты можно посмотреть спектакли, фильмы в кино, выставки, концерты и спортивные мероприятия. Это инновационное решение для отрасли. Наши клиенты привыкли пользоваться накопленными минутами не только для общения — смотреть фильмы из коллекции Wink, безлимитно пользоваться стриминговыми сервисами, получать скидки при покупке смартфонов, умных колонок, ТВ-приставок. Обмен минут на кофе стал популярным сервисом у наших столичных абонентов, и мы масштабировали его на другие регионы. Мы продолжим удивлять, создавая новые коллаборации и дополнительные преимущества для наших клиентов".

Обменять минуты на кофе можно до 1 мая 2023 года, получить скидку на билеты — до 15 июня 2023 года. Подробнее — на сайте tele2.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5