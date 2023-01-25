Торговый павильон горел утром на Московском шоссе в Самаре

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В среду, 25 января, примерно в 7:53 произошел пожар в торговом павильоне нна Московском шоссе, 143 в Промышленном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.