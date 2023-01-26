В Тольятти пройдет командный Чемпионат России по мотогонкам на льду

В ближайшие выходные, 28 и 29 января, тольяттинские гонщики примут на СТК им. Анатолия Степанова 3 и 4 этапы командного Чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
В соревнованиях примут участие пять команд: "Мега-Лада"(Тольятти), "ЦТВС ДОСААФ Свердловской области" (г. Каменск-Уральский), "Башкортостан" (Уфа), "Вымпел" (Кумертау) и "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск).
Напомним, по итогам первого и второго этапов тольяттинская команда ледовых гладиаторов в составе Игоря Кононова, Даниила Иванова и Никиты Толокнова имеет в активе 10 очков и делит первую строку в турнирной таблице с уфимскими соперниками из команды "Башкортостан".
Приобрести билеты на гонки можно в кассе стадиона в будни с 10.00 до 19.00, в выходные с 10.00 до 17.00, а также на сайте megalada.com (кнопка "купить билет").