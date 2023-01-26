В Тольятти пройдет командный Чемпионат России по мотогонкам на льду

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В ближайшие выходные, 28 и 29 января, тольяттинские гонщики примут на СТК им. Анатолия Степанова 3 и 4 этапы командного Чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.