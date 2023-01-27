Главой Безенчукского района избран Владимир Аникин

В пятницу, 27 января, на внеочередном заседании собрания представителей Безенчукского района Самарской области был избран глава района. Муниципалитетом продолжит руководить Владимир Аникин, с 2018 года возглавлявший Безенчукский район.

Его кандидатуру единогласно поддержали все депутаты собрания представителей муниципального образования.

Владимир Васильевич родился в поселке Безенчуке. Выпускник Поволжской академии государственной службы, окончив аспирантуру Самарского государственного экономического университета по специальности "Экономика и управление народным хозяйством: логистика", он начинал свой трудовой путь как экономист в компании "Транспорт-Безенчук".

С 2005 года Владимир Аникин работал в администрации муниципального района Безенчукский: сначала в должности главного специалиста комитета по экономике, затем начальником отдела экономического развития, инвестиций и торговли, заместителем главы администрации района по вопросам экономического развития, инвестиций и торговли. С 2014 года руководил комитетом по управлению муниципальным имуществом. В 2015-м был избран главой городского поселения Безенчук, а в 2018-м стал главой Безенчукского района Самарской области.