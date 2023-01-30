Тольяттинская "Лада" обыграла казанский "Барс"

Хоккеисты тольяттинской "Лады" в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский "Барс" со счетом — 3:1
Шайбы забросили:
1:0 Петриков (Калетник, 01.36)
1:1 Алексеев (Макаров, 10.27)
2:1 Мокин (Медведев, 24.17)
3:1 Бусаров (Мокин, 56.18, бол.)
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