У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени Астра

Tele2, российский оператор мобильной связи, представил нового голосового помощника Астру. Она обладает расширенным набором функций — указывает адресную причину, почему пользователь не отвечает на звонок, и может транслировать индивидуальное сообщение для избранных номеров.
Астра станет незаменимой помощницей для решения задач абонентов оператора. Ее возможности дополняют функционал уже действующих виртуальных ассистентов Tele2. Например, указывает адресную причину неответа и поддерживает режим "Избранные номера". С ее помощью пользователь сможет записать отдельное аудиосообщение для избранных номеров.
Астру программировали как остроумную и дерзкую помощницу, которая хорошо разбирается в новых трендах и технологиях. Она способна грамотно отвечать на звонки, всегда на стороне абонента, может легко поставить на место спамеров и мошенников. Она ответит на входящие вызовы, если абонент находится вне зоны действия сети, не поднимает трубку или сбрасывает звонок. Ассистент поможет узнать контакты курьера или детали записи в салон красоты. По завершении разговора клиент получит его аудиозапись и текстовую расшифровку в Telegram.
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
"Сегодня многие российские компании заинтересованы в создании уникальных голосовых помощников, позволяющих улучшить клиентский опыт. Первый успешный проект в этом направлении Tele2 реализовала минувшей осенью: мы представили виртуальных помощников Алекса и Юлию. Этот опыт показал, что использование ассистентов — востребованный сервис у наших клиентов, так как помогает защититься от спама и не пропустить важные звонки".
Подключить голосового ассистента Астру клиенты Tele2 могут в Telegram-боте. Чтобы протестировать новые возможности ассистента, сервис доступен бесплатно в течение первых 7 дней после подключения. Затем стоимость составит 4 рубля в день. Подписка "Голосовой ассистент" предоставляется при положительном балансе. Номер абонента Tele2 должен быть привязан к аккаунту в Telegram. Подробности — на сайте tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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