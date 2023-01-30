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Транспорт и связь Экономика и бизнес

У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени Астра

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, представил нового голосового помощника Астру. Она обладает расширенным набором функций — указывает адресную причину, почему пользователь не отвечает на звонок, и может транслировать индивидуальное сообщение для избранных номеров.

Фото: предоставлено Tele2

Астра станет незаменимой помощницей для решения задач абонентов оператора. Ее возможности дополняют функционал уже действующих виртуальных ассистентов Tele2. Например, указывает адресную причину неответа и поддерживает режим "Избранные номера". С ее помощью пользователь сможет записать отдельное аудиосообщение для избранных номеров.

Астру программировали как остроумную и дерзкую помощницу, которая хорошо разбирается в новых трендах и технологиях. Она способна грамотно отвечать на звонки, всегда на стороне абонента, может легко поставить на место спамеров и мошенников. Она ответит на входящие вызовы, если абонент находится вне зоны действия сети, не поднимает трубку или сбрасывает звонок. Ассистент поможет узнать контакты курьера или детали записи в салон красоты. По завершении разговора клиент получит его аудиозапись и текстовую расшифровку в Telegram.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Сегодня многие российские компании заинтересованы в создании уникальных голосовых помощников, позволяющих улучшить клиентский опыт. Первый успешный проект в этом направлении Tele2 реализовала минувшей осенью: мы представили виртуальных помощников Алекса и Юлию. Этот опыт показал, что использование ассистентов — востребованный сервис у наших клиентов, так как помогает защититься от спама и не пропустить важные звонки".

Подключить голосового ассистента Астру клиенты Tele2 могут в Telegram-боте. Чтобы протестировать новые возможности ассистента, сервис доступен бесплатно в течение первых 7 дней после подключения. Затем стоимость составит 4 рубля в день. Подписка "Голосовой ассистент" предоставляется при положительном балансе. Номер абонента Tele2 должен быть привязан к аккаунту в Telegram. Подробности — на сайте tele2.ru.

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