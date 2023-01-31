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Образование Общество

Самарский регион вошел в числе лидеров по выполнению программы капремонта школ в 2022 году

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году в Самарской области капитально отремонтировали 49 общеобразовательных учреждений, из них 19 за счет федерального бюджета.

В прошлом году в Самарской области капитально отремонтировали 49 общеобразовательных учреждений, из них 19 за счет федерального бюджета. В двух школах благодаря нацпроекту "Образование" обновили материально-техническую базу для занятий детей физкультурой и спортом. В 71 общеобразовательном учреждении капитально отремонтировали и оснастили пищеблоки.

Программу капремонта инициировал президент РФ Владимир Путин. По ее выполнению Самарская область вошла в 20-ку лидеров по итогам прошлого года.

По программе "Модернизация школьных систем образования" предполагалось отремонтировать не менее 1300 школ по всей стране. В программу входит не только сам ремонт, но и комплексное развитие школ. Это и закупка нового оборудования, и повышение квалификации учителей.

"Программа капитального ремонта школ действительно стала народной в прямом смысле этого слова, - подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах".

Напомним, в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была создана общественная организация " Областное родительское собрание". Представители родительской общественности в том числе контролируют ход работ капремонта в школах - от обсуждения и согласования проектных решений до приемки выполненных работ.

По данным регионального минобра, в 2023 году реализация программы в области продолжится. В пяти зданиях запланированы работы по капитальному ремонту и оснащению в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" государственной программы "Развитие образования".
Капитальный ремонт за счет средств областного бюджета в 2023 году планируют провести в 25 зданиях общеобразовательных учреждений.

В рамках национального проекта "Образование" в этом году пройдет обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в двух образовательных учреждениях: Большечерниговского и Кошкинского муниципальных районов. Кроме того, на 2023 год запланирован капитальный ремонт и оснащение пищеблоков в 96 образовательных организациях Самарской области.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

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