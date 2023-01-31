Самарский регион вошел в числе лидеров по выполнению программы капремонта школ в 2022 году

В прошлом году в Самарской области капитально отремонтировали 49 общеобразовательных учреждений, из них 19 за счет федерального бюджета.

В прошлом году в Самарской области капитально отремонтировали 49 общеобразовательных учреждений, из них 19 за счет федерального бюджета. В двух школах благодаря нацпроекту "Образование" обновили материально-техническую базу для занятий детей физкультурой и спортом. В 71 общеобразовательном учреждении капитально отремонтировали и оснастили пищеблоки.

Программу капремонта инициировал президент РФ Владимир Путин. По ее выполнению Самарская область вошла в 20-ку лидеров по итогам прошлого года.

По программе "Модернизация школьных систем образования" предполагалось отремонтировать не менее 1300 школ по всей стране. В программу входит не только сам ремонт, но и комплексное развитие школ. Это и закупка нового оборудования, и повышение квалификации учителей.

"Программа капитального ремонта школ действительно стала народной в прямом смысле этого слова, - подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах".

Напомним, в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была создана общественная организация " Областное родительское собрание". Представители родительской общественности в том числе контролируют ход работ капремонта в школах - от обсуждения и согласования проектных решений до приемки выполненных работ.

По данным регионального минобра, в 2023 году реализация программы в области продолжится. В пяти зданиях запланированы работы по капитальному ремонту и оснащению в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" государственной программы "Развитие образования".

Капитальный ремонт за счет средств областного бюджета в 2023 году планируют провести в 25 зданиях общеобразовательных учреждений.

В рамках национального проекта "Образование" в этом году пройдет обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в двух образовательных учреждениях: Большечерниговского и Кошкинского муниципальных районов. Кроме того, на 2023 год запланирован капитальный ремонт и оснащение пищеблоков в 96 образовательных организациях Самарской области.