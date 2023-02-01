От Буратино до Швейка: на РЖД появится необычный вагон с самарскими историями

В Самаре готовят проект нового железнодорожного вагона поезда "Жигули". Предполагается, что каждое его купе будет посвящено истории или произведению с самарскими корнями, которое, к тому же, уже нашло отражение в одной из городских скульптур. Например, сделать хотят купе "Золотой ключик", "Дядя Степа", "Аленький цветочек", "Тема и Жучка" и другие. С идеей выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн, а финансировать проект готовы представители "РЖД".

"Возникла идея сделать вагон, каждое купе из которого было бы посвящено какой-то из наших городских скульптур, которые мы устанавливали в рамках проекта "КультСамара". Каждая из этих композиций подчеркивает роль, место и значение Самары в истории и культуре страны. Хочется, чтобы каждое купе было посвящено героям скульптуры. Например, купе Юрия Деточкина должно быть посвящено Деточкину, Рязанову, оно должно рассказывать, какая связь между Самарой, Деточкиным и Рязановым", — рассказал на совещании с представителями "РЖД" в Самаре во вторник, 31 января, Александр Хинштейн.

Некоторые купе станут значиться в билетах как "детские" и, соответственно, будут иметь развлечения для самых маленьких пассажиров. Например, в купе "Золотой ключик" (создатель одноименного произведения Алексей Толстой родился в Самарской губернии) хотят сделать квест, чтобы ребята могли заняться в пути поиском ключа. А другие купе будут более серьезными. Например, купе бравого солдата Швейка ("папа" которого Ярослав Гашек находился в Самаре в сложный период революционных лет) должно рассказать о соответствующем периоде истории.

Реализовать проект поможет министерство туризма Самарской области. Предполагается, что пассажирам должны понравиться истории, а в перспективе необычные купе могут привлечь в город туристов, которым захочется воочию увидеть то, о чем они узнали в поездке.