От Буратино до Швейка: на РЖД появится необычный вагон с самарскими историями

В Самаре готовят проект нового железнодорожного вагона поезда "Жигули". Предполагается, что каждое его купе будет посвящено истории или произведению с самарскими корнями, которое, к тому же, уже нашло отражение в одной из городских скульптур. Например, сделать хотят купе "Золотой ключик", "Дядя Степа", "Аленький цветочек", "Тема и Жучка" и другие. С идеей выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн, а финансировать проект готовы представители "РЖД".
"Возникла идея сделать вагон, каждое купе из которого было бы посвящено какой-то из наших городских скульптур, которые мы устанавливали в рамках проекта "КультСамара". Каждая из этих композиций подчеркивает роль, место и значение Самары в истории и культуре страны. Хочется, чтобы каждое купе было посвящено героям скульптуры. Например, купе Юрия Деточкина должно быть посвящено Деточкину, Рязанову, оно должно рассказывать, какая связь между Самарой, Деточкиным и Рязановым", — рассказал на совещании с представителями "РЖД" в Самаре во вторник, 31 января, Александр Хинштейн.
Некоторые купе станут значиться в билетах как "детские" и, соответственно, будут иметь развлечения для самых маленьких пассажиров. Например, в купе "Золотой ключик" (создатель одноименного произведения Алексей Толстой родился в Самарской губернии) хотят сделать квест, чтобы ребята могли заняться в пути поиском ключа. А другие купе будут более серьезными. Например, купе бравого солдата Швейка ("папа" которого Ярослав Гашек находился в Самаре в сложный период революционных лет) должно рассказать о соответствующем периоде истории.
Реализовать проект поможет министерство туризма Самарской области. Предполагается, что пассажирам должны понравиться истории, а в перспективе необычные купе могут привлечь в город туристов, которым захочется воочию увидеть то, о чем они узнали в поездке.
Кстати, на "РЖД" уже был подобный проект — вагон знаменитого самарца Константина Головкина. Каждое его купе посвящено какому-то роду занятий купца и имеет соответствующее название: "Архитектор", "Меценат", "Художник" и так далее. По словам сотрудников "РЖД", многие пассажиры спрашивают в кассах билеты именно в этот вагон. Проект получил и почетную награду — ГРАН-ПРИ в номинации "Лучшая музейная экскурсия" Всероссийской премии "Маршрут года".
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
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