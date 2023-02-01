В "Художественном" откроется фотовыставка по мотивам фильмов Сергея Бондарчука

В среду, 2 февраля, в арт-фойе кинотеатра "Художественный" откроется фотовыставка, посвященная знаковым фильмам режиссера Сергея Бондарчука. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
"Ряд фотоколлажей выставки посвящены детству и юности Сергея Федоровича, его ролям и, конечно, картинам, которые он снимал", — отмечается в сообщении.
Также 2 февраля в ЦРК "Художественный" в 14:00 состоится показ картины Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по одноименному роману Михаила Шолохова.
Вход по предварительной записи.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?