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Кино Культура

В "Художественном" откроется фотовыставка по мотивам фильмов Сергея Бондарчука

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 февраля, в арт-фойе кинотеатра "Художественный" откроется фотовыставка, посвященная знаковым фильмам режиссера Сергея Бондарчука. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Ряд фотоколлажей выставки посвящены детству и юности Сергея Федоровича, его ролям и, конечно, картинам, которые он снимал", — отмечается в сообщении.

Также 2 февраля в ЦРК "Художественный" в 14:00 состоится показ картины Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по одноименному роману Михаила Шолохова.

Вход по предварительной записи.

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