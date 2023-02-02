"Художественный" приглашает самарцев на квест "Тайны старинного кинотеатра"

Специально для поклонников кино "Художественный" приготовил уникальное предложение. Используя возможности Пушкинской карты, ее обладатели могут посетить не только кинотеатр, но и пройти квест- экскурсию "Тайны старинного кинотеатра". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Гостей ждет настоящее приключение, в котором участники пройдут испытания на внимательность и сообразительность, разгадают загадки времени и найдут исторические артефакты, побывают в недоступных зрителю местах, а также сами узнают историю легендарного кинотеатра "Художественный"
"Увлекательный квест "Тайны старинного кинотеатра" — это отличное времяпрепровождение, новые знания и яркие впечатления. Получив ряд заданий, ребята станут настоящей командой, за 60 минут они совершат путешествие длинною в 100 лет — именно такой путь прошел наш кинотеатр "Художественный" — поделилась заведующий ЦРК "Художественный" Ирина Мануева.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?