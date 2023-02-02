"Художественный" приглашает самарцев на квест "Тайны старинного кинотеатра"

Специально для поклонников кино "Художественный" приготовил уникальное предложение. Используя возможности Пушкинской карты, ее обладатели могут посетить не только кинотеатр, но и пройти квест- экскурсию "Тайны старинного кинотеатра". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Гостей ждет настоящее приключение, в котором участники пройдут испытания на внимательность и сообразительность, разгадают загадки времени и найдут исторические артефакты, побывают в недоступных зрителю местах, а также сами узнают историю легендарного кинотеатра "Художественный"

"Увлекательный квест "Тайны старинного кинотеатра" — это отличное времяпрепровождение, новые знания и яркие впечатления. Получив ряд заданий, ребята станут настоящей командой, за 60 минут они совершат путешествие длинною в 100 лет — именно такой путь прошел наш кинотеатр "Художественный" — поделилась заведующий ЦРК "Художественный" Ирина Мануева.