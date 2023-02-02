На площади Славы откроется выставка работ юных художников, посвященная Сталинградской битве

В четверг, 2 февраля, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы в Самаре откроется выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств Самарской области, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В экспозиции представлены 52 работы лучших учеников детской художественной школы им. Г.Е.Зингера, детской художественной школы №2 Самары; детской художественной школы им. И.Е.Репина, детской художественной школы им. М.Шагала, детской школы искусств "Лицей искусств", детской художественной школы №3 Тольятти; детской художественной школы им. И.П.Тимошенко Сызрани детской художественной школы №1 Жигулевска, детской художественной школы Отрадного.

В детских работах широко представлена история военных действий. Юные художники не только ярко и проникновенно отображают главные военные сражения, но и очень точно передают всё величие беспримерного подвига советского солдата, отстоявшего мир.

Ключевой темой, объединяющей разные по жанру работы, стала тема мужества, любви к Родине, сплоченности и несгибаемой силы воли простого народа. Героическая оборона Ленинграда, Сталинградская битва, Седьмая симфония Шостаковича, военные сводки, озвученные голосом знаменитого Левитана, - сюжетный ряд и его герои не только тщательно продуманы, но и прочувствованы авторами.

Вера в то, что наше дело правое, всегда помогала россиянам выстоять в дни самых суровых испытаний. Особое звучание выставка приобретает в наши дни, когда сохранение и защита исторической памяти, русской культуры и суверенитета нашей Родины вновь сплотила граждан России.

Выставка рисунков "О воинской славе России" - художественный символ того, что слава героев Великой Победы и героев современной России - пример и гордость, которые всегда будут жить в сердце каждого из нас.

Выставка продлится до 01 марта 2023 года.