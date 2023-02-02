На площади Славы откроется выставка работ юных художников, посвященная Сталинградской битве

В четверг, 2 февраля, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы в Самаре откроется выставка творческих работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств Самарской области, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В экспозиции представлены 52 работы лучших учеников детской художественной школы им. Г.Е.Зингера, детской художественной школы №2 Самары; детской художественной школы им. И.Е.Репина, детской художественной школы им. М.Шагала, детской школы искусств "Лицей искусств", детской художественной школы №3 Тольятти; детской художественной школы им. И.П.Тимошенко Сызрани детской художественной школы №1 Жигулевска, детской художественной школы Отрадного.
В детских работах широко представлена история военных действий. Юные художники не только ярко и проникновенно отображают главные военные сражения, но и очень точно передают всё величие беспримерного подвига советского солдата, отстоявшего мир.
Ключевой темой, объединяющей разные по жанру работы, стала тема мужества, любви к Родине, сплоченности и несгибаемой силы воли простого народа. Героическая оборона Ленинграда, Сталинградская битва, Седьмая симфония Шостаковича, военные сводки, озвученные голосом знаменитого Левитана, - сюжетный ряд и его герои не только тщательно продуманы, но и прочувствованы авторами.
Вера в то, что наше дело правое, всегда помогала россиянам выстоять в дни самых суровых испытаний. Особое звучание выставка приобретает в наши дни, когда сохранение и защита исторической памяти, русской культуры и суверенитета нашей Родины вновь сплотила граждан России.
Выставка рисунков "О воинской славе России" - художественный символ того, что слава героев Великой Победы и героев современной России - пример и гордость, которые всегда будут жить в сердце каждого из нас.
Выставка продлится до 01 марта 2023 года.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.