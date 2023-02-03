В "Художественном" пройдет творческая встреча с Егором Бероевым

В самарском кинотеатре "Художественный" 15 февраля пройдет творческая встреча с актером Егором Бероевым ("Турецкий гамбит", "Перевал Дятлова", "Десантура") и заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Войтенко. Она приурочена к показу художественного фильма "Дорога к дому", режиссера Ивана Шерстникова по сценарию Ивана и Петра Шерстниковых.
Образы героев картины воплотили актёры: Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Алёна Азарова. Автор музыки к фильму и продюсер картины — Сергей Войтенко.
Часть средств, собранных от продажи билетов, пойдут на благотворительные цели: помощь и поддержку семей мобилизованных и участников специальной военной операции.
Премьера фильма "Дорога к дому" состоялась 7 января 2023 года. В центре истории — православный священник, житель провинциального городка, который много лет не может найти ответа на важные для него вопросы, терзающие и мешающие спокойно жить. В фильме поднимаются вопросы семейных ценностей и взаимоотношений.
Творческая встреча начнется в 18:00.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?