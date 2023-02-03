В "Художественном" пройдет творческая встреча с Егором Бероевым

В самарском кинотеатре "Художественный" 15 февраля пройдет творческая встреча с актером Егором Бероевым ("Турецкий гамбит", "Перевал Дятлова", "Десантура") и заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Войтенко. Она приурочена к показу художественного фильма "Дорога к дому", режиссера Ивана Шерстникова по сценарию Ивана и Петра Шерстниковых.

Образы героев картины воплотили актёры: Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Алёна Азарова. Автор музыки к фильму и продюсер картины — Сергей Войтенко.

Часть средств, собранных от продажи билетов, пойдут на благотворительные цели: помощь и поддержку семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

Премьера фильма "Дорога к дому" состоялась 7 января 2023 года. В центре истории — православный священник, житель провинциального городка, который много лет не может найти ответа на важные для него вопросы, терзающие и мешающие спокойно жить. В фильме поднимаются вопросы семейных ценностей и взаимоотношений.

Творческая встреча начнется в 18:00.