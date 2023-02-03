Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшил условия международного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный оператор предоставит путешественникам втрое больше интернета на высокой скорости.
Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках в 2022 году. Одним из самых популярных заграничных направлений для путешествий в этот период стали Объединенные Арабские Эмираты. Страна вошла в двадцатку самых посещаемых клиентами оператора международных территорий, поднявшись в этом рейтинге за год на 6 пунктов с 26-го места. При этом в сравнении с 2021 годом количество россиян, пользующихся роумингом Tele2 в ОАЭ, увеличилось на 60%, а объем потребляемого ими мобильного интернета — на 50%.
С 1 февраля 2023 года компания в три раза увеличивает объем трафика, который доступен пользователям опции "Безлимитный интернет за границей" в Дубае. Теперь они получат 600 Мб на высокой скорости. После исчерпания этого объема интернет в роуминге будет по-прежнему доступен клиентам, но уже на скорости 128 Кбит/с. Этого достаточно для комфортного общения в соцсетях, мессенджерах или для прослушивания музыки. Стоимость услуги — 350 рублей в день. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
"Все больше россиян выбирают для путешествий ОАЭ, в последнее время мы отмечаем рост популярности этого туристического направления. В заграничных поездках наши клиенты хотят оставаться на связи, и Tele2 обеспечивает им эту возможность. Поэтому мы значительно расширили наполнение специального предложения "Безлимитный интернет за границей". Теперь туристы в Дубае смогут еще больше общаться с родными и друзьями, вести бизнес и решать другие вопросы онлайн".
Помимо этого, клиентам Tele2 доступна настройка выгодного персонального роуминга с помощью специального сервиса в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Для этого им нужно зайти в раздел "Путешествия и роуминг", выбрать пункт "Планировать поездку", указать страну, период поездки и услуги, которые им понадобятся в путешествии. В 2022 году ОАЭ вошли в топ-5 стран у пользователей данного сервиса.
Tele2 напоминает абонентам, что бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11, проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет — в мобильном приложении "Мой Tele2" или на topup.tele2.ru. Подробнее об условиях тарификации услуг международного роуминга — на сайте оператора в разделе "Роуминг".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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