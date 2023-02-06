Тольяттинцы – призеры этапа личного чемпионата страны по мотогонкам на льду

В Вятских Полянах на стадионе "Электрон" прошел финал 4 личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Тольяттинцы Даниил Иванов и Игорь Кононов набрали по 12 очков и заняли 2-3 места. Никита Толокнов набрал 10 очков, Иван Хужин и Игорь Сайдуллин — по 3.

После четырех этапов соревнований Игорь Кононов занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 8 баллов. Даниил Иванов — четвертый. Никита Толокнов — шестой, Иван Хужин — 12-й, Игорь Сайдуллин — 15-й, Симон Свитек — 18-й.

Решающий, пятый финал чемпионата с 11 по 12 февраля примет Красногорск.