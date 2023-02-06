Повар из Тольятти пришла в новый сезон шоу "Молодые ножи"

Во втором выпуске нового сезона проекта "Молодые ножи" на телеканале "Пятница" примет участие 30-летняя Оксана Артамонова из Тольятти. Оксана — шеф-фрилансер, работает в ресторанной индустрии пять лет. Специализируется на кавказской, русской, узбекской, паназиатской и китайской кухнях.
Вместе с поваром из Тольятти за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.
Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Ренат Агзамов, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко и другие. Во втором выпуске оценит блюда певица Анита Цой.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘