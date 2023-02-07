Самарские врачи спасли пациента с крупной веткой, проткнувшей глаз

Врачи Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели сложную операцию пациенту со сквозной травмой глазницы. Медики удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента, передает пресс-служба учреждения.

Мужчина получил травму при падении — ветка дерева, повредив верхнее веко, прошла через глазницу, канал зрительного нерва и проникла в полость черепа на 3 сантиметра. При этом ни само глазное яблоко, ни крупные сосуды, ни головной мозг не были задеты. К сожалению, был серьёзно повреждён зрительный нерв, что привело к потере зрения на этом глазу.

Как отмечают врачи, малейшее изменение траектории ветки могло привести к более опасным последствиям.

"Из-за характера травмы все могло быть намного плачевнее, — рассказала хирург-офтальмолог областной больницы Анастасия Суркова. — Перед нами стояла сложная задача — удалить инородное тело — ветку — максимально атравматично, не спровоцировав кровотечения. Кроме того, пациент обратился за медицинской помощью несвоевременно, что увеличивало риск инфекционного процесса — развития флегмоны орбиты и менингита".

Учитывая сочетанный характер травмы, на помощь пациенту пришли специалисты сразу двух отделений — офтальмологического и нейрохирургического.

Благодаря слаженной работе профессионалов ветка была аккуратно извлечена. Врачи провели ревизию раневого канала, выполнили репозицию глазного яблока в полость орбиты и назначили антибактериальную терапию.

В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей.