Самарские врачи спасли пациента с крупной веткой, проткнувшей глаз

Врачи Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели сложную операцию пациенту со сквозной травмой глазницы. Медики удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента, передает пресс-служба учреждения.
Мужчина получил травму при падении — ветка дерева, повредив верхнее веко, прошла через глазницу, канал зрительного нерва и проникла в полость черепа на 3 сантиметра. При этом ни само глазное яблоко, ни крупные сосуды, ни головной мозг не были задеты. К сожалению, был серьёзно повреждён зрительный нерв, что привело к потере зрения на этом глазу.
Как отмечают врачи, малейшее изменение траектории ветки могло привести к более опасным последствиям.
"Из-за характера травмы все могло быть намного плачевнее, — рассказала хирург-офтальмолог областной больницы Анастасия Суркова. — Перед нами стояла сложная задача — удалить инородное тело — ветку — максимально атравматично, не спровоцировав кровотечения. Кроме того, пациент обратился за медицинской помощью несвоевременно, что увеличивало риск инфекционного процесса — развития флегмоны орбиты и менингита".
Учитывая сочетанный характер травмы, на помощь пациенту пришли специалисты сразу двух отделений — офтальмологического и нейрохирургического.
Благодаря слаженной работе профессионалов ветка была аккуратно извлечена. Врачи провели ревизию раневого канала, выполнили репозицию глазного яблока в полость орбиты и назначили антибактериальную терапию.
В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров