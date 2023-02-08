В Самаре двух бизнесменов уличили в систематическом срыве поставок кухонных гарнитуров жителям

Массовые жалобы на двух предпринимателей поступают от самарцев в управление Роспотребнадзора по Самарской области. Сейчас ведомство готовит групповой иск в суд в связи с нарушением прав потребителей, сообщает пресс-служба управления.

"В Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжают поступать обращения граждан по факту невыполнения заключенных и предварительно оплаченных договоров по изготовлению мебели (кухонных гарнитуров) с ИП Саркисяном В.Х. и ИП Мокроусовым И.В.", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Выбрав мебель и оплатив её стоимость, потребители ожидают доставку, но бизнесмены товар не поставляют.

"Указанные действия, несомненно, являются нарушением прав потребителей, в связи с чем Управление имеет намерение подать групповые иски в судебные органы", — сообщили в ведомстве.