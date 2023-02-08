В Самаре мужчина пострадал при пожаре в ГСК в пос. Прибрежный

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Во вторник, 7 февраля, около 13:50, начался пожар в ГСК на ул. Никонова в пос. Прибрежный в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.